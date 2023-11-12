Каир, 12 ноября, 2023, 23:09 — ИА Регнум. Вылет первого самолёта МЧС Ил-76 с гражданами России из египетского Каира, эвакуированными из сектора Газа, планируется 13 ноября. Об этом сообщает «РИА Новости».

Валерий Шарифулин/ТАСС

В аэропорту Каира запланирован вылет первого спецборта с россиянами в 14:00 по мск.

Известно, что вывозить граждан России и СНГ из сектора Газа будут три рейса.

Как сообщало ИА Регнум, с 11 ноября два самолёта Ил-76 для вывоза россиян и граждан СНГ из сектора Газа находятся в аэропорту Каира.

Порядка тысячи россиян подали заявки на эвакуацию. Российская сторона активно сотрудничает как с Израилем, так и с Египтом и Палестиной для отправки своих граждан на родину.

В МИД РФ заявили, что в списках на эвакуацию из сектора Газа, которые подготовила Россия, очень много детей. Речь идёт ориентировочно о 300 несовершеннолетних российских гражданах.