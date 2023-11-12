Москва, 13 ноября, 2023, 01:19 — ИА Регнум. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал главу МОК Томаса Баха «наследником» организатора берлинской Олимпиады в 1936 году, спортивного функционера, гитлеровца Карла Дима, возглавлявшего Международный олимпийский институт с 1936 по 1945 годы, прокомментировав его высказывание о том, что спорт должен быть политически нейтральным.

Manfred E. Fritsche Томас Бах

Ранее Бах заявил, что МОК не планирует отменять летние Олимпийские игры 2024 года в Париже из-за роста числа военных конфликтов в мире.

Медведев обратил внимание, что, несмотря на все свои заявления, Томас Бах рекомендовал международным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях по очевидной политической причине, а именно из-за конфликта между Россией и Украиной.

«Какой мудрый, искренний и последовательный человек! Этот большой друг международного спорта показал себя настоящим наследником Карла Дима, организатора Берлинской Олимпиады 1936 года. Наши спортсмены никогда этого не забудут», — написал Медведев в соцсети X.

Карл Дим, закрепившись после берлинской Олимпиады в когорте нацистских чиновников, трудился на благо Рейха. Доказано, что Дим знал и о Холокосте, и о других преступлениях нацистов, но это не мешало ему активно отправлять немецких юношей из «Гитлерюгенда» умирать за фюрера в последние дни Третьего рейха. Традиция эстафеты Олимпийского огня принадлежит именно ему.

Как сообщало ИА Регнум, Томас Бах заявил, что спорт не может и не должен быть аполитичным, но он должен быть политически нейтральным.

В опубликованном 3 ноября заявлении МИД РФ говорится о том, что Россия рассматривает решение Международного олимпийского комитета об отстранении российских спортсменов от участия в Олимпиаде как проявление сегрегации по национальному признаку. В ведомстве назвали недопустимыми ссылки на то, что ограничения в отношении российских спортсменов стали следствием начала российской спецоперации во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине‑2022, что нарушило действовавшее в это время олимпийское перемирие.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 ноября заявила, что МОК должен отказаться от двойных стандартов в вопросе допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным состязаниям на фоне своих заявлений о недопустимости дискриминации атлетов в контексте палестино-израильского конфликта. Дипломат подчеркнула, что Россия требует от МОК чёткого и недвусмысленного отказа от двойных стандартов, неукоснительного применения ко всем атлетам, без какой-либо дискриминации по каким-либо основаниям, а также равного подхода.