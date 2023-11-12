Газа, Палестина, 12 ноября, 2023, 23:01 — ИА Регнум. Десятки медицинских учреждений вынужденно закрылись в результате атак израильской армии, сообщила пресс-служба правительства сектора Газа, связанного с палестинским движением ХАМАС.

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате израильской агрессии прекратили работу 22 больницы и 49 медицинских центров, оккупант нанёс удары по 53 машинам скорой помощи», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, по информации Всемирной организации здравоохранения, за время обострившегося конфликта с Израилем на медучреждения в Газе было совершено 137 нападений. В результате атак погиб 521 человек, ещё 686 получили ранения, в том числе 16 погибших и 38 раненых среди работников здравоохранения, находившихся при исполнении служебных обязанностей.

В ВОЗ назвали нападения на медицинские учреждения и гражданских лиц анклава неприемлемыми, это нарушает международное гуманитарное право и конвенции в области прав человека.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов со ссылкой на данные минздрава палестинского анклава 12 ноября сообщило, что с начала обострения палестино-израильского конфликта общее число погибших в секторе Газа превысило 11 тысяч человек, из них 4506 детей и 3027 женщин. Ещё около 2700 человек, в том числе около 1500 детей, считаются пропавшими без вести. Ранения получили более 27,4 тысячи палестинцев.