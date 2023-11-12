Париж, 12 ноября, 2023, 22:30 — ИА Регнум. Марш против антисемитизма, состоявшийся 12 ноября в Париже при участии практически всех членов правительства и лидеров крупных партий, собрал более 105 тыс. участников. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отмечается, что акция прошла без серьёзных инцидентов и угроз безопасности. Участники собрались на эспланаде перед Домом инвалидов в VII округе французской столицы. В то же время активисты акции — председатели Сената и Национального собрания Франции Жерар Ларше и Яэль Брон-Пиве, бывшие президенты Франсуа Олланд и Николя Саркози, а также премьер-министр Элизабет Борн и часть министров собрались у здания Нацсобрания, откуда прошествовали организованной колонной с плакатом «За республику, против антисемитизма».

Политики выразили солидарность, что следует отбросить межпартийную полемику в борьбе против антисемитизма.

Единственной партией, которая официально отказалась участвовать в шествии, стала «Неподчинившаяся Франция». Её представители попытались провести собственный марш в Париже, который не получил официального разрешения властей.

«Неподчинившаяся Франция» подвергается публичной критике за отказ по примеру правительства и других партий называть палестинское движение ХАМАС террористическим, а с недавних пор — за отказ участвовать в марше против антисемитизма, который основатель партии Жан-Люк Меланшон назвал акцией в поддержку атак Израиля на сектор Газа.

Аналогичные акции прошли в других городах Франции. В общей сложности было зарегистрировано 73 манифестации, в них приняли участие порядка 182 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, в Лондоне в ходе пропалестинских демонстраций 11 ноября девять полицейских пострадали при разгоне активистов, 126 участников задержаны.

Протестующие запускали пиротехнику, пытались прорваться к огражденному военному мемориалу Кенотаф, где проходили мероприятия по случаю Дня памяти павших.

Пропалестинские митинги с участием сотен демонстрантов прошли 9 ноября на улицах Нью-Йорка. Колонны жителей мегаполиса сопровождала полиция.