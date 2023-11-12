Лондон, 12 ноября, 2023, 04:22 — ИА Регнум. В Лондоне в ходе пропалестинских демонстраций 11 ноября девять полицейских пострадали при разгоне активистов, 126 участников задержаны.

Флаги Палестины и Израиля

Протестующие запускали пиротехнику, пытались прорваться к огражденному военному мемориалу Кенотаф, где проходили мероприятия по случаю Дня памяти павших.

«Девять офицеров получили ранения, двое нуждались в госпитализации из-за переломов», — заявили в полиции Лондона.

Аресты начались после того, как фейерверки попали в лица полицейских. Порядка 126 участников протестов были арестованы.

Как сообщало ИА Регнум, в Лондоне полиция задержала 92 пропалестинских активиста, которые вышли со своей демонстрацией одновременно с ультраправыми митингующими.

Пропалестинские митинги с участием сотен демонстрантов прошли 9 ноября на улицах Нью-Йорка. Колонны жителей мегаполиса сопровождала полиция.