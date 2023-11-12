Торонто, Канада, 12 ноября, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Движение ХАМАС прервало переговоры о заложниках из-за атак Израиля на больницу «Аш-Шифа», сообщило 12 ноября агентство Reuters, ссылаясь на неназванного палестинского чиновника.

Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«ХАМАС приостановило переговоры о заложниках из-за действий израильских сил в отношении больницы «Аш-Шифа», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, район медицинского центра «Аш-Шифа» в секторе Газа подвергся массированной бомбардировке ВВС Израиля, в учреждении полностью пропало электроснабжение. В палестинском минздраве заявили об угрозе жизни пациентов учреждения и укрывшихся в нём беженцев. Помимо этого, «Аш-Шифа» остро нуждается в оборудовании, топливе для генераторов и лекарствах.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что организация не может восстановить связь со своими координаторами в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Она была утрачена на фоне атак на медучреждение.

Ранее агентство Tasnim сообщало, что 11 ноября в результате ожесточенных боёв палестинские силы остановили военных Израиля в районе медцентра «Аш-Шифа». Ряд подразделений ЦАХАЛ попали в засаду, в результате несколько израильских военнослужащих были убиты. Также говорилось об уничтожении танков израильской армии.