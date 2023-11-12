Газа, Палестина, 12 ноября, 2023, 04:57 — ИА Регнум. Район медицинского центра «Аш-Шифа» в секторе Газа подвергся массированной бомбардировке ВВС Израиля, в учреждении полностью пропало электроснабжение, сообщило иранское агентство Tasnim.

Иван Шилов ИА Регнум Удар по больнице в секторе Газа

По информации журналистов, вокруг медкомплекса идут боестолкновения между военными Палестины и Израиля.

В палестинском минздраве заявили об угрозе жизни пациентов учреждения и укрывшихся в нём беженцев. Помимо этого, «Аш-Шифа» остро нуждается в оборудовании, топливе для генераторов и лекарствах.

Как передавало ИА Регнум, министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле заявила, что в больнице «Аш-Шифа» из-за нехватки топлива и невозможности обеспечения кислородом могут погибнуть 39 находящихся в реанимации младенцев. По её словам, без экстренного обеспечения медцентра топливом реанимация сможет работать только до вечера 11 ноября.

Ранее агентство Tasnim сообщало, что 11 ноября в результате ожесточенных боёв палестинские силы остановили военных Израиля в районе медцентра «Аш-Шифа». Ряд подразделений ЦАХАЛ попали в засаду, в результате несколько израильских военнослужащих были убиты. Также говорилось об уничтожении танков израильской армии.