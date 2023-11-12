Москва, 12 ноября, 2023, 07:27 — ИА Регнум. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил в соцсети X, что организация не может восстановить связь со своими координаторами в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Она была утрачена на фоне атак на медучреждение.

Иван Шилов ИА Регнум Война. Израиль, сектор Газа

Гебрейесус связывает потерю связи с коллегами с сообщениями о неоднократных нападениях на больницу.

Он высказал беспокойство по поводу безопасности медработников и пациентов. Глава ВОЗ призвал их к срочной эвакуации.

Как сообщало ИА Регнум, район медицинского центра «Аш-Шифа» в секторе Газа подвергся массированной бомбардировке ВВС Израиля, в учреждении полностью пропало электроснабжение.

В палестинском минздраве заявили об угрозе жизни пациентов учреждения и укрывшихся в нём беженцев. Помимо этого, «Аш-Шифа» остро нуждается в оборудовании, топливе для генераторов и лекарствах.

Министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле заявила, что в больнице «Аш-Шифа» из-за нехватки топлива и невозможности обеспечения кислородом могут погибнуть 39 находящихся в реанимации младенцев.