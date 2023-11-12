Нью-Йорк, США, 12 ноября, 2023, 17:47 — ИА Регнум. На Украине начался новый этап конфликта, который выглядит ещё более опасным для Киева из-за наращивания Россией боевой мощи, пишет 12 ноября американская газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА Регнум

В материале говорится, что украинские официальные лица признают, что длительная война, скорее всего, будет успешной для России, которая перевела свою экономику на военные рельсы.

Москва наладила производство большого количества ударных дронов, ракет и танков. Кроме того, она обладает огромными запасами оружия, в то время как Киев, который сильно зависит от поставок западных союзников, уже испытывает нехватку боеприпасов и военной техники, отмечается в статье.

The Wall Street Journal пишет, что у ВСУ плохо обстоят дела не только с боеприпасами, но и с живой силой. Солдаты элитной 47-й механизированной бригады заявили, что у них гибнет личный состав. Из-за этого им приходится отправлять на передовую операторов дронов и экипажи танков и другой бронетехники.

Как передавало ИА Регнум, ранее главком ВСУ Валерий Залужный в интервью изданию Economist заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик, в связи с чем украинские военные никак не могут добиться серьёзных успехов. Он признал, что в ходе контрнаступления украинская армия завязла на минных полях.

Позднее глава киевского режима Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен отметил, что не согласен с мнением Залужного о тупике в конфликте. По его словам, положение украинских войск могут спасти поставки истребителей F-16 и усиление противовоздушной обороны.

Более того, Зеленский заявил о планируемом наступлении ВСУ в 2023 и 2024 годах. Комментируя ситуацию на фронте, он признал наличие определённых трудностей в контрнаступлении ВСУ. Неудачи он объяснил тем, что Украина не получила от Запада необходимого количества оружия. Зеленский добавил, что ВСУ попробуют показать результат в текущем году. При этом, по его словам, на будущий год у Киева также есть план.

Зеленский отчаянно обещает наступление ВСУ, поскольку растёт раздражённость Запада и нежелание давать боеприпасы на фоне ситуации в Израиле, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.