Москва, 12 ноября, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Лидер киевского режима Владимир Зеленский отчаянно обещает наступление ВСУ, поскольку растёт раздраженность Запада и нежелание давать боеприпасы на фоне ситуации в Израиле. Об этом 12 ноября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также отметил, что Украина готова перед Западом плясать любые танцы, чтобы что-то выпросить.

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