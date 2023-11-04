Киев, 4 ноября, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не согласен с мнением главкома ВСУ Валерия Залужного, высказанное в статье для The Economist, о том, что вооружённый конфликт с Россией зашёл в тупик и ситуация является патовой. Своё заявление Зеленский сделал на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, отметил ТАСС.

Глава киевского режима отметил, что, вне зависимости от своего статуса, все люди устали. Он добавил, что так как российские ВКС контролирую небо, то украинское контрнаступление продвигается тяжело. При этом, сказал Зеленский, положение украинских войск могут спасти поставки истребителей F-16 и усиление противовоздушной обороны.

Как сообщало 3 ноября ИА Регнум, в статье для британского издания Залужный сообщил о собственных ошибках при подготовке контрнаступления и что Украина «увязла в долгой войне», где у России есть преимущество.

Отреагировавшие на материал польские эксперты предположили, что подобным образом Залужный может апеллировать к Западу, объясняя необходимость предоставить Украине огромное количество самой современной техники. Военачальник генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что он лишил бы Залужного должности за ошибки в командовании.

В то же время в американских СМИ появилась информация, что США и Европа обсуждают с Украиной варианты мира с Россией. Телеканал NBC указал на прошедшие в октябре переговоры между представителями более чем 50 поддерживающих Киев стран — «контактной группе по обороне Украины».