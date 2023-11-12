Вашингтон, 12 ноября, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Украинские военные жалуются на нехватку боеприпасов и живой силы, поэтому новый этап конфликта может стать для Киева неблагоприятным. Об этом 12 ноября написала американская газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что киевский режим зависит от западных поставок, а ВСУ уже столкнулись с дефицитом боеприпасов и личного состава, вследствие чего на передовую вынуждены отправлять экипажи бронетехники и операторов беспилотников.

Также издание подчёркивает, что Россия наращивает свою боевую мощь, производит большое количество военной техники, среди которой ракеты, танки и беспилотники.

Авторы публикации делают вывод, что следующая фаза конфликта станет для Киева ещё более опасной.

Как сообщало ИА Регнум, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что для ВСУ наступила тяжелейшая ситуация на фронте из-за нехватки людей. Он добавил, что Украина потеряла возможность двигаться куда-либо дальше на передовой, поскольку ВСУ испытывают серьёзные проблемы, а украинцы больше не хотят идти воевать.

Бывший дипломат США Чес Фриман заявил, что у ВСУ закончилось «пушечное мясо», которое они могли бы использовать для наступления. Он отметил, что в связи с этим Украине грозит потеря ещё больших территорий. Кроме того, Фриман обратил внимание на серьёзные разногласия внутри НАТО, проявившиеся на фоне провала наступления ВСУ.