Вашингтон, 8 ноября, 2023, 23:51 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не хочет проведения выборов президента на Украине из-за того, что не уверен в своей победе. Он знает, что его поддержка стремительно падает. Такую точку зрения озвучил «РИА Новости» профессор политологии Род-Айлендского университета США Николай Петро.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Эксперт заявил, что позиция Зеленского по проведению выборов связана с его неуверенностью.

«Это не в его интересах, поскольку он далеко не уверен в победе», — сказал Петро.

По данным последнего опроса Киевского международного института социологии, уровень доверия к Зеленскому упал на 15% за последние полтора года.

Как сказал профессор, на Украине «сложно представить справедливый выборный процесс» — многие политические партии, в том числе крупнейшая оппозиция, оказались под запретом.

При этом Зеленский контролирует все национальные телеканалы, которые должны транслировать «единую версию новостей».

«Это сделало невозможными серьёзные политические дебаты и может объяснить, почему 70% украинцев теперь обращаются к альтернативным источникам информации», — резюмировал Николай Петро.

Как сообщало ИА Регнум, в украинском обществе наблюдаются раскол и упадок духа на фоне разгорающейся политической борьбы в верхних эшелонах власти и неудач на фронте, написала газета The Washington Post.

Главком ВСУ Валерий Залужный, говорится в статье, пользуется огромной популярностью среди сограждан и может представлять угрозу для главы киевского режима Владимира Зеленского, если решит начать политическую карьеру.

Замглавы украинского ЦИК Сергей Дубовик попытался оправдать в интервью одному из местных СМИ Зеленского с его решением не проводить выборы президента страны весной 2024 года.

По заявлению представителя ЦИК, закон о военном положении определяет, что в этот период выборы не проводятся, никаких изменений ранее не вносилось. Это означает, что даже без выборов полномочия Зеленского не прекратятся.

Зеленский заявил, что сейчас время не для выборов на Украине. Он уточнил, что должны прекратиться информационные волны, а «вбрасывать в общество» эту тему безответственно.

В Вашингтоне считают, что решения главы киевского режима, касающиеся проведения выборов президента страны, соответствуют конституции Украины.