Киев, 12 ноября, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Бывший генерал-майор Вооружённых сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко хотел бы видеть главкома украинской армии Валерия Залужного президентом Украины. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала.

Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press Главком ВСУ Валерий Залужный

В ответ на вопрос телеведущей о возможном участии главкома в президентских выборах Марченко ответил, что он очень хотел бы этого, добавив, что пошёл бы в «его команду». Генерал также согласился со словами ведущей о том, что стране нужен «президент-военный с опытом Шарля де Голля».

Ранее британская газета The Telegraph писала, что главу киевского режима Владимира Зеленского сломило неутешительное положение дел ВСУ на фронте. В статье газеты говорится, что украинское руководство впервые раскритиковало главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявившего о патовой для армии ситуации на фронте. Открытый раскол между военными и политиками произошел после 20 месяцев боевых действий, написали авторы. По мнению журналистов, украинские власти очень недовольны тупиковым положением ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, по словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, на Западе делают ставку на Залужного, так как готовят его на замену Зеленскому. Поэтому в западной прессе появляются заявления Залужного, где он даёт адекватные оценки происходящего на линии фронта, он старается предстать перед западной публикой взвешенным политиком, сказал Рогов.