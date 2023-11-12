Москва, 12 ноября, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Федеральная таможенная служба России (ФТС) подтвердила, что погранслужба Финляндии перестала пропускать через границу людей, прибывающих из России на велосипедах, сообщает ТАСС.

IMAGO/Jussi Nukari

«Северо-Западное таможенное управление подтверждает, что противоположная сторона перестала пускать российских граждан на велосипедах. Подробностями, к сожалению, не располагаем, так как официальной бумаги от властей Финляндии о соответствующем запрете в управление не поступало», — цитирует агентство слова представителя пресс-службы ФТС.

11 ноября стали поступать сообщения, что крупнейшие пропускные пункты на юго-востоке Финляндии запретили въезжать в страну из России на велосипедах. Очевидцы в соцсетях писали, что российские пограничники предупреждают велосипедистов о нововведении. На месте пересечения границы финны разместили соответствующие дорожные знаки. На КПП велосипедистов информируют о новых правилах и возвращают в Россию.

Перед этим 10 октября стало известно, что Финляндия намерена облегчить процесс конфискации принадлежащей россиянам недвижимости. Финские власти собрались сделать это до окончания срока своих полномочий в 2027 году, а прежде ужесточили ограничения на въезд для российских владельцев недвижимости и на проведение платежей из России.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Финляндии из-за отсутствия российских туристов объявил о банкротстве гостиничный комплекс Pajarinhovi со спа-центром. По данным финских СМИ, предприятие накопило долг на сумму 1,3 млн долларов, заявление о банкротстве было подано в окружной суд. Отмечалось, что к банкротству компанию привели пандемия коронавируса, рост стоимости электроэнергии, а также отток российских туристов.