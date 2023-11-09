Хельсинки, 9 ноября, 2023, 18:29 — ИА Регнум. В Финляндии из-за отсутствия российских туристов объявил о банкротстве гостиничный комплекс Pajarinhovi со спа-центром. Об этом сообщает финская газета Iltalehti.

Иван Шилов ИА Регнум

По её информации, предприятие накопило долг на сумму 1,3 млн долларов, заявление о банкротстве было подано в окружной суд.

Отмечается, что к банкротству компанию привели пандемия коронавируса, рост стоимости электроэнергии, а также отток российских туристов.

«Ситуация в мире такова, какова она есть, другого выбора не было», — приводит газета слова директора курортного комплекса Калле Кескимяки.

Как передавало ИА Регнум, российский посол в Греции Андрей Маслов заявил, что часть отраслей греческой экономики, которая сильно зависела от туристов из России, оказалась на грани банкротства. Как отметил посол, особенно сильно пострадало меховое производство, так как основными клиентами, покупающими продукцию, были российские туристы. Не секрет, что редко кто из российских туристов уезжал из Греции, не посетив предварительно магазин, где продают меха и изделия из них. Туристы из РФ составляли 90% покупателей, без них эта отрасль оказалась в буквальном смысле в руинах, добавил он.

Тяжёлые времена переживает чешский курорт Карловы Вары в связи с оттоком российских туристов. Как рассказала мэр города Андреа Пфеффер Ферклова, граждане России несколько десятков лет традиционно были основными посетителями Карловых Вар, а также владели здесь недвижимостью. После их оттока, который начался ещё в 2019 году, спа-индустрия в городе-курорте умирает.