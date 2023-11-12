Москва, 12 ноября, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Капитан московского футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия перестал выходить на поле, потому что проиграл конкуренцию сербу Срджану Бабичу. Об этом 12 ноября заявил бывший полузащитник клуба Андрей Тихонов в интервью RT.

Павел Бедняков/РИА Новости Игрок ФК «Спартак» Георгий Джикия

«Где вы видели двух левоногих центральных защитников? Джикия проиграл конкуренцию не Алексису Дуарте, а Срджану Бабичу! Не будем говорить, кто из них лучше, а кто хуже, но на данный момент главный тренер видит именно такую картину», — сказал Тихонов.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года, а с 2019-го является капитаном команды. В настоящее время, после «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) после 14 туров, на счету команды 20 очков.

Как передавало ИА Регнум, руководство «Спартака» предъявило Джикии ультиматум. Защитника и капитана команды оставят в клубе на определённых условиях. Ему предложат новый трудовой договор в том случае, если он даст согласие на существенное снижение зарплаты.

Джикия 3 июня обругал судей в матче РПЛ, когда «Спартак» играл с самарскими «Крыльями Советов». Его удалили на 43-й минуте, московская команда в гостях проиграла соперникам со счётом 0:1. Капитана оштрафовали на 250 тыс. рублей и назначили год испытательного срока, а также дисквалифицировали на два матча: один — реальный, один — условный.

28 октября стало известно, что Джикия получил тяжёлую травму. Он сломал ребро на тренировке и не поехал на матч с «Факелом». Футболист пропустит около месяца.