Москва, 8 июня, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия пропустит два матча Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за нецензурных высказываний в адрес арбитров. Об этом сообщил 8 июня журналистам глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Андрей Пронин ИА REGNUM Георгий Джикия

Джикия обругал судей 3 июня в матче 30-го тура Мир — РПЛ, когда «Спартак» играл с самарскими «Крыльями Советов». Его удалили на 43-й минуте, московская команда в гостях проиграла соперникам со счётом 0:1.

По словам Григорьянца, Джикия признал, что бранился на судей, но заявил, что его слова не носили адресный характер. Однако адресный характер был. Комитет принял во внимание извинения капитана «Спартака» и то, что он за всю карьеру только однажды получил красную карточку и ни разу не был на заседании КДК.

«За оскорбительное поведение в отношении официального лица матча принято решение дисквалифицировать Джикию на два матча, один — реальный, один — условный», — сказал Григорьянц.

Кроме того, Джикию оштрафовали на 250 тыс. рублей и назначили один год испытательного срока. «Спартак» завершил сезон на третьем месте.

Как сообщало ИА Регнум, в мае нападающий «Спартака» Промес побил рекорд по голам в России среди легионеров. Нидерландец во время матча с петербургским «Зенитом» забил 86-й гол в чемпионатах России по футболу. На один гол меньше на счету иранца Сердара Азмуна, игравшего за «Зенит», и бразильца Вагнера Лава, который выступал за ЦСКА.