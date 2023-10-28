Москва, 28 октября, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Защитник московского футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия получил тяжёлую травму. Об этом 28 октября сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к клубу.

Отмечается, что 29-летний футболист сломал ребро на тренировке, из-за чего пропустит около месяца. Он не приехал в Воронеж на матч с «Факелом», который пройдёт 28 октября.

Джикия играет за «Спартак» с 2017 года. В составе команды он стал чемпионом России и выиграл Кубок России. В текущем сезоне он провёл шесть матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года.

В настоящее время, после 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице. На счету команды 20 очков.

Как передавало ИА Регнум, руководство «Спартака» предъявило Джикии ультиматум. Защитника и капитана команды оставят в клубе на определённых условиях. Ему предложат новый трудовой договор в том случае, если он даст согласие на существенное снижение зарплаты.

Джикия 3 июня обругал судей в матче РПЛ, когда «Спартак» играл с самарскими «Крыльями Советов». Его удалили на 43-й минуте, московская команда в гостях проиграла соперникам со счётом 0:1. Капитана оштрафовали на 250 тыс. рублей и назначили год испытательного срока, а также дисквалифицировали на два матча: один — реальный, один — условный.