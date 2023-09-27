Москва, 28 сентября, 2023, 01:53 — ИА Регнум. Руководство московского «Спартака» предъявило ультиматум капитану клуба 29-летнему Георгию Джикии.

Кирилл Венедиктов Георгий Джикия

По информации издания «Евро-Футбол. Ру», защитника и капитана «красно-белых» оставят в клубе на определенных условиях. Футболисту предложат новый трудовой договор в том случае, если он даст согласие на существенное снижение зарплаты.

Отмечается, что Георгий Джикия играет за «Спартак» с января 2017 года. Контракт заканчивается по завершении нынешнего сезона. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 7,5 млн евро.

В текущем сезоне Джикия не отметился особыми результатами, а в последних двух матчах в чемпионате страны он и вовсе оставался в запасе. В одной из встреч забил мяч в свои ворота.

Как сообщало ИА Регнум, Джикия обругал судей 3 июня в матче 30-го тура Мир — РПЛ, когда «Спартак» играл с самарскими «Крыльями Советов». Его удалили на 43-й минуте, московская команда в гостях проиграла соперникам со счётом 0:1.

Капитана оштрафовали на 250 тыс. рублей и назначили один год испытательного срока, а также дисквалифицировали на два матча, один — реальный, один — условный.