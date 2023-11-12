Москва, 12 ноября, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Российские военные нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника у села Работино в Запорожской области. Об этом официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 12 ноября на брифинге.

Александр Полегенько/ТАСС

Он уточнил, что огневое поражение нанесено подразделениям 33-й механизированной бригады ВСУ. Противник за сутки потерял на запорожском направлении до 55 бойцов, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Новость дополняется