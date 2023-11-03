Мелитополь, 3 ноября, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Военные разведывательного подразделения ВДВ России из Новороссйиской десантно-штурмовой бригады вступали в бой со снайперами из числа наёмников из Франции около Работино в Запорожской области. Об этом рассказал один из разведчиков, видеозапись интервью с ним 3 ноября опубликовало Минобороны.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Нам встречались наёмники-афроамериканцы, поляки, французы были. Мы, когда доходили до края села, снайперы-французы уже были из легиона. Вооружения натовского было очень много найдено в селе, мы сжигали всё в подвалах», — сказал он.

Военный уточнил, что украинская армия направляет на это направление много военной техники и живой силы.

Разведчик отметил, что российские военнослужащие научились отличать элитные подразделения ВСУ и сформированные из мобилизованных отряды. По его словам, в последнее время позиции ВС России чаще атакуют именно собранные из мобилизованных подразделения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 3 ноября, военный эксперт Андрей Марочко написал, что потери ВСУ под Синьковкой в Купянском районе Харьковской области превышают количество поступающих свежих сил. По мнению эксперта, через десять дней при таком развитии событий у командования украинской армии не останется сил и средств для удержания российских войск на купянском направлении.

Позднее в этот же день в Минобороны заявили о сбитом российскими силами ПВО над Белгородской областью украинском дроне. По данным оборонного ведомства, Киев осуществили попытку террористической атаки в 07:10 мск.