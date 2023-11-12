Египет, 12 ноября, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Более 60 российских граждан покинули сектор Газа через КПП «Рафах». Об этом сообщает 12 ноября пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

HAITHAM IMAD/EPA/ТАСС

«Более 60 граждан РФ пересекли КПП «Рафах» и находятся на территории Египта», — говорится в сообщении.

Прибывающих на египетскую территорию граждан направят в Каир, где развёрнут оперативный штаб МЧС России. Там людям помогут оформить все необходимые документы, ранее заявили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября началась эвакуация из сектора Газа россиян, которые пожелали покинуть территорию палестинского анклава. Эту работу организовали МЧС и российские дипломаты. На территории Египта россияне могут получить еду и воду, медицинскую и психологическую помощь.

Эвакуировать предстоит в том числе примерно 300 детей, сообщила 9 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее она заявила, что около тысячи россиян подали заявки на эвакуацию из сектора Газа.