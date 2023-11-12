Белгород, 12 ноября, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что днём 12 ноября была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, силы ПВО 11 ноября уничтожили четыре беспилотника самолётного типа над Стародубским округом Брянской области.

ВСУ 10 ноября выпустили по населённым пунктам Белгородской области более 240 боеприпасов.

В селе Журавлёвка с беспилотника было сброшено одно взрывное устройство, один БПЛА противника сбит, также село атаковали с помощью дрона-камикадзе.