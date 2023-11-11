Брянск, 11 ноября, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника самолётного типа над Стародубским округом Брянской области, сообщил 11 ноября губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Четыре беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны сообщили, что в ночь на 10 ноября средства ПВО перехватили три украинских беспилотника самолётного типа над регионами России. Так, два дрона ВСУ были перехвачены над территорией Крыма, ещё один дрон был уничтожен над Тульской областью.

Российские средства ПВО 8 ноября сбили над Геническим муниципальным округом Херсонской области три ракеты ВСУ, обломки упали на землю вне населённых пунктов.