Белгород, 11 ноября, 2023, 11:14 — ИА Регнум. ВСУ за прошедшие сутки выпустили по населённым пунктам Белгородской области более 240 боеприпасов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, в селе Журавлёвка с беспилотника было сброшено одно взрывное устройство, один БПЛА противника сбит, также село атаковали с помощью дрона-камикадзе.

«В селах Нехотеевка и Солнцевка сбито по два БПЛА противника. Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

Кроме того, в Волоконовском районе из миномёта и гранатомёта обстреляли окраину хутора Старый, зафиксировано четыре миномётных снаряда и 201 гранатомётный выстрел.

В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино было выпущено 12 минометных снарядов, добавил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, Белгородская область регулярно становится мишенью для ВСУ. Украинские военные обстреливают мирные сёла и города. 24 октября По селу Красный Хутор было выпущено семь артиллерийских снарядов, по Щетиновке и Журавлёвке — по три, по Солнцевке — два. Кроме того, одно взрывное устройство ВСУ сбросили с дрона в Солнцевке.

Хутор Старый в Волоконовском районе противник обстрелял из гранатомёта и миномёта — были зафиксированы 17 и шесть выстрелов соответственно.