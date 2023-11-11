Тель-Авив, Израиль, 12 ноября, 2023, 00:15 — ИА Регнум. Израильские военные останутся в секторе Газа столько, сколько потребуется, контроль над безопасностью Тель-Авив не готов отдать ни при каких условиях, заявил 11 ноября в телеобращении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

По словам политика, следующий день после войны наступит только после ликвидации палестинского движения ХАМАС, сектор Газа будет демилитаризован.

«Из сектора Газа больше не будет исходить угроза для Израиля. Чтобы это гарантировать, Армия обороны Израиля будет обеспечивать контроль над безопасность в Газе столько, сколько потребуется <…> Я не соглашусь отдать контроль над безопасностью (в секторе Газа) ни при каких обстоятельствах», — сказал Нетаньяху.

Как сообщало ИА Регнум, старший советник израильского премьер-министра Марк Регев заявил 7 ноября, что после завершения операции израильские силы безопасности останутся в секторе Газа. Израиль при этом не планирует оккупировать Газу и брать на себя управление анклавом. Власти заинтересованы в создании новых условий, при которых жители анклава смогли бы сами управлять территорией и была бы обеспечена международная помощь её восстановления, добавил Регев.

Нетаньяху высказал предостережение ливанскому движению «Хезболла» от полномасштабного участия в палестино-израильском конфликте. Также он заверил, что ЦАХАЛ готова к эскалации на северном фронте — в случае необходимости армия откроет там огонь с земли и с воздуха.