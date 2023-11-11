Тель-Авив, Израиль, 11 ноября, 2023, 23:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказал предостережение ливанскому движению «Хезболлах» от полномасштабного участия в палестино-израильском конфликте. Об этом он сообщил в своём телеобращении.

Marwan Naamani/Global Look Press

Нетаньяху заверил, что ЦАХАЛ готова к эскалации на северном фронте — в случае необходимости армия откроет там огонь с земли и с воздуха.

«Я предупредил «Хезболлах» — не делайте ошибку и не вступайте в войну. Это будет ошибкой всей вашей жизни. Вступление в войну нанесёт ущерб гражданам Ливана», — сказал премьер.

Как сообщало ИА Регнум, израильская авиация наносит ответные удары по объектам ливанской группировки «Хезболла». Ранее израильтяне перехватили три подозрительные воздушные цели на севере страны, две из них были сбиты на границе с Ливаном.

10 ноября израильские военные также атаковали инфраструктуру «Хезболлы» на территории Ливана. ЦАХАЛ нанесла удары с использованием артиллерии и управляемых миномётных снарядов Iron Sting. Целями ВВС Израиля были комплексы и объекты инфраструктуры, наблюдательные пункты и технологическое оборудование группировки.

Глава «Хезболлы» Хасан Насрулла 3 ноября в обращении к сторонникам предупредил Израиль о реальной угрозе большой войны. Он указал на то, что действия «Хезболлы» вынудили ЦАХАЛ стянуть треть сил к ливанской границе. По его словам, Тель-Авив должен учитывать угрозу широкомасштабной войны между ливанской партией «Хезболла» и Израилем, сказал Насрулла.