Хельсинки, 6 июня, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Финляндия намерена выдворить из страны девять человек, работавших в российском посольстве, которые якобы выполняли разведывательные функции. Об этом 6 июня сообщили в финском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Их действия являются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято в рамках совместного заседания президента Финляндии Саули Нийнистё и комитета по внешней политике и политике безопасности правительства. МИД страны проинформирует об этом российского посла Павла Кузнецова.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая Россия объявила о закрытии с 1 июля канцелярии посольства в финском Лаппеенранте. В МИД РФ был вызван посол Финляндии Антти Хелантеря, которого уведомили о решении российской стороны.