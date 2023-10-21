Москва, 21 октября, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения с Финляндией о приграничном сотрудничестве. Документ 20 октября разместили на официальном интернет-портале правовой информации.

IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

«Прекратить действие Соглашения между правительством России и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству…»ффф — говорится в документе.

Отмечается, что речь идёт о подписанном 13 апреля 2012 года в Хельсинки соглашении, обе стороны которого содействовали «укреплению и развитию приграничного сотрудничества на основе равноправия и взаимной выгоды». Документ был заключён на неопределённый срок, одна из сторон имела право прекратить его действие с помощью письменного уведомления.

Министерству иностранных дел России поручили уведомить финскую сторону о принятом Москвой решении.

Соглашение о сотрудничестве России и Финляндии было подписано в Хельсинки в апреле 2012 года вместо соглашения от 1992 года. В нём стороны договорились о сотрудничестве в приграничных регионах в научно-технической сфере, а также в областях культуры, образования, здравоохранения, туризма, спорта, развития инфраструктуры, государственного и муниципального управления и других.

Россия и Финляндия также условились о намерении сотрудничать в разработке стратегий территориального развития приграничных регионов, укреплении их социально-экономического развития, решении общих проблем и содействии деловым контактам и контактам между людьми из приграничных регионов.

В 2022 году отношения двух стран заметно ухудшились. Финляндия присоединилась к западным санкциям и вступила в НАТО, назвав Россию «угрозой». Москва напомнила, что никогда не угрожала соседям и принимает лишь действия для обеспечения собственной безопасности, с чем и связано начало СВО.

Финляндия несколько раз объявляла о высылке российских дипломатов по причине якобы «шпионажа», не предоставляя при этом никаких доказательств. Позднее Финляндия ужесточила ограничения на въезд для россиян и проведение банковских платежей из России, что создало трудности оплаты налогов и счетов для тех граждан РФ, у которых в соседней стране недвижимость. Помимо этого, Хельсинки запретил въезд в страну автомобилей с российскими номерами и ограничил выдачу виз.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал нацизмом запрет ряда европейских стран на въезд автомобилей с российскими номерами. Лавров пояснил, что подобные запреты вводят только по отношению к русским.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября стало известно, что Финляндия запланировала облегчить процесс конфискации принадлежащей россиянам недвижимости. Финские власти собрались сделать это до окончания срока своих полномочий в 2027 году, а до этого ужесточили ограничения на въезд для российских владельцев недвижимости и на проведение платежей из России.

Позднее в этот же день первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил ИА Регнум, что сегодня каждый политик в Финляндии хочетвыслужиться перед НАТО. По его словам, финские власти поэтому следуют плохому примеру европейских стран, прежде всего Великобритании, пытаясь изымать или блокировать имущество российских владельцев.

МИД России возложил на Финляндию ответственность за ухудшение двусторонних отношений.