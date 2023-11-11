Валуйки, Белгородская область, 11 ноября, 2023, 21:24 — ИА Регнум. Под обстрел Вооружённых сил Украины (ВСУ) попал город Валуйки, пострадавших нет, сообщил 11 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Повреждения зафиксированы в одном частном домовладении: выбиты окна, посечены кровля и забор», — уточнил он.

Также, по его словам, повреждена линия электропередачи, оперативные и аварийные службы работают на месте.

Ранее в этот же день губернатор заявлял, что ВСУ за прошедшие сутки выпустили по населённым пунктам Белгородской области более 240 боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, Белгородская область регулярно становится мишенью для ВСУ. Так, российских военнослужащих обстреляли утром 10 ноября в приграничном Волоконском районе Белгородской области. Автоматный огонь по ним открыли со стороны Украины. В результате двое военнослужащих получили ранения. Разрушений нет.

При обстреле украинской армией предприятия в городе Шебекино 3 ноября пострадали три человека. Один из снарядов ВСУ разорвался на территории промышленного предприятия.