Шебекино, Белгородская область, 3 ноября, 2023, 16:56 — ИА Регнум. При обстреле украинской армией предприятия в городе Шебекино Белгородской области пострадали три человека. Об этом 3 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Один из снарядов ВСУ разорвался на территории предприятия промышленного предприятия.

«По предварительной информации, есть трое пострадавших. У двоих мужчин осколочные ранения нижних конечностей», — написал он.

Глава региона уточнил, что пострадавших отправили в медучреждение, ещё одному раненому оказали помощь на месте.

Гладков уточнил, что в одном из технических помещений предприятия есть повреждения, обследование территории продолжается.

Как передавало ИА Регнум, ранее, 3 ноября, глава Херсонской области сообщил, что ВСУ выпустили ракеты по зданию социального фонда и службы занятости в посёлке городского типа Чаплинка. В результате удара погибла мирная жительница, ещё двух человек в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин 2 ноября рассказал, что при атаке дрона ВСУ по Петровскому району города пострадал мирный житель. Градоначальник отметил, что украинская армия с 09:00 до 21:00 (совпадает с мск) 2 ноября пять раз обстреляла город.