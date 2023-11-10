Белгород, 10 ноября, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Утром 10 ноября со стороны Украины был открыт огонь из автоматов по российским военным вблизи границы в Белгородской области. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

Антон Вергун/РИА Новости

По словам собеседника агентства, предположительно, со стороны села Землянки в Харьковской области был открыт огонь из автоматического стрелкового оружия в направлении российского хутора Старый в Белгородской области. Окраины обоих населённых пунктов находятся примерно в 200 м от границы Украины и России.

В результате обстрела ранения получили двое российских военнослужащих. Разрушений нет.

Белгородская область регулярно становится мишенью для ВСУ. Украинские военные обстреливают мирные сёла и города. 24 октября По селу Красный Хутор было выпущено семь артиллерийских снарядов, по Щетиновке и Журавлёвке — по три, по Солнцевке — два. Кроме того, одно взрывное устройство ВСУ сбросили с дрона в Солнцевке.

Хутор Старый в Волоконовском районе противник обстрелял из гранатомёта и миномёта — были зафиксированы 17 и шесть выстрелов соответственно.