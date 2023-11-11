Херсон, 11 ноября, 2023, 18:54 — ИА Регнум. В подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремела серия мощных взрывов, сообщил 11 ноября назначенный украинским властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В городе раздалось несколько мощных взрывов», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день мощные взрывы прогремели и в Киеве. Мэр горда Виталий Кличко уточнял, что сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы. Он добавил, что, по предварительной информации, сработали силы противовоздушной обороны. Позже украинские СМИ писали о новом взрыве в Киеве, при этом они не сообщили никаких подробностей произошедшего.

Кроме того, в ночь на 11 ноября в пяти областях Украины сирены предупредили население об опасности с воздуха. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, с 00:33 по местному времени воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Также воздушная тревога была объявлена в Киеве и Одесской области.

Вечером 10 ноября украинские СМИ сообщили о серии новых взрывов в Одесской области и в Одессе. Позже стало известно, что припортовая инфраструктура Одесской области Украины попала под удар противокорабельной ракеты. По данным СМИ, в припортовую инфраструктуру попал сверхзвуковой «Оникс». Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтвердил, что «зафиксированы два попадания».