Киев, 11 ноября, 2023, 00:12 — ИА Регнум. В ночь с 10 на 11 ноября была объявлена воздушная тревога в Киеве и Одесской области Украины. Об этом говорят данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Начало тревоги в Одесской области объявлено в 23:16 мск, в Киеве — в 23:35 мск.

При этом ранее сигналы воздушной тревоги звучали в Кировоградской, Черкасской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, припортовая инфраструктура Одесской области Украины вечером 10 ноября попала под удар противокорабельной ракеты.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтвердил, что «зафиксированы два попадания».

Серия новых взрывов произошла на территории Одесской области 10 ноября.

Об опасности с воздуха предупредители жителей ещё семи областей Украины — Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской.