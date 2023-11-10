СМИ: на Украине под удар попала припортовая инфраструктура Одесской области
«Стран. ua»: под удар попала припортовая инфраструктура Одесской области
Одесса, Украина, 10 ноября, 2023, 23:40 — ИА Регнум. Припортовая инфраструктура Одесской области Украины вечером 10 ноября попала под удар противокорабельной ракеты. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua».
«В припортовую инфраструктуру попал сверхзвуковой «Оникс». Масштабы разрушений уточняются», — написало издание в Telegram-канале со ссылкой на военное ведомство Украины.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтвердил, что «зафиксированы два попадания».
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.
При этом отмечается, что взрывы прогремели в Одессе в момент воздушной тревоги.
Как сообщало ИА Регнум, с 10 октября 2022 года ВС России наносят удары по украинской инфраструктуре, включая объекты энергетики, военной промышленности и связи. Удары стали ответом на теракт на Крымском мосту, организованный, по данным российских властей, спецслужбами Украины. С тех пор сигналы воздушной тревоги звучат в украинских регионах ежедневно, иногда по всей стране.
В Кремле заявляли, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Чтобы остановить конфликт на Украине и сохранить оставшиеся за Киевом территории, украинские генералы должны сместить главу режима Владимира Зеленского. Об этом 10 ноября заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.