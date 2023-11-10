Одесса, Украина, 10 ноября, 2023, 23:40 — ИА Регнум. Припортовая инфраструктура Одесской области Украины вечером 10 ноября попала под удар противокорабельной ракеты. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«В припортовую инфраструктуру попал сверхзвуковой «Оникс». Масштабы разрушений уточняются», — написало издание в Telegram-канале со ссылкой на военное ведомство Украины.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтвердил, что «зафиксированы два попадания».

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

При этом отмечается, что взрывы прогремели в Одессе в момент воздушной тревоги.

Как сообщало ИА Регнум, с 10 октября 2022 года ВС России наносят удары по украинской инфраструктуре, включая объекты энергетики, военной промышленности и связи. Удары стали ответом на теракт на Крымском мосту, организованный, по данным российских властей, спецслужбами Украины. С тех пор сигналы воздушной тревоги звучат в украинских регионах ежедневно, иногда по всей стране.

В Кремле заявляли, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Чтобы остановить конфликт на Украине и сохранить оставшиеся за Киевом территории, украинские генералы должны сместить главу режима Владимира Зеленского. Об этом 10 ноября заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.