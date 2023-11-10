Одесса, Украина, 10 ноября, 2023, 23:00 — ИА Регнум. Серия новых взрывов произошла на территории Одесской области, сообщило 10 ноября украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Взрывы в регионе прогремели после вновь объявленной воздушной тревоги. Другие подробности не указываются.

Ранее вечером этого же дня в области уже объявляли воздушную тревогу, говорилось о взрывах в Одессе и Черноморске.

Об опасности с воздуха предупредители жителей ещё семи областей Украины — Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября в городе Одессе на юге Украины были слышны взрывы. По информации украинского министерства цифровой трансформации, в 20:35 мск в Одесской области объявили воздушную тревогу.

В Министерстве обороны РФ 8 ноября сообщили об уничтожении в районе населённого пункта Арциз Одесской области радиолокационной станции зенитного комплекса С-300 ВСУ. Кроме того, в районе населённого пункта Вольноандреевка Запорожской области был поражен объединенный командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ.

Удары по украинской инфраструктуре ВС России наносят с 10 октября 2022 года. С тех пор сигналы воздушной тревоги звучат в украинских регионах ежедневно, иногда по всей стране.