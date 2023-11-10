На Украине в пяти областях включили сирены воздушной тревоги
На Украине в пяти областях объявили воздушную тревогу
Киев, 11 ноября, 2023, 02:44 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 11 ноября в пяти областях сирены предупредили население об опасности с воздуха.
Иван Шилов ИА REGNUM
Воздушная тревога
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, с 00:33 по местному времени воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.
Как сообщало ИА Регнум, ранее серия взрывов прогремела в Одесской и Киевской областях.
Припортовая инфраструктура Одесской области Украины вечером 10 ноября попала под удар противокорабельной ракеты.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два украинских беспилотника вечером 10 ноября над Московской и Смоленской областями.