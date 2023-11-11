Донецк, 11 ноября, 2023, 18:21 — ИА Регнум. В результате обстрелов, нанесённых Вооружёнными силами Украины (ВСУ), в Донецке погиб мужчина, а в Горлове — женщина, сообщили 11 ноября мэры этих городов.

Валентин Спринчак/ТАСС

Как информировал в своём Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин, ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы города.

«В результате обстрела Кировского района по улице Кирова погиб мужчина 1953 года рождения», — написал он.

Кроме того, в Куйбышевском районе города по улице Туманяна повреждены кровля и остекление многоквартирного дома.

Мэр Горловки Иван Приходько, в свою очередь, сообщил о гибели одной и ранении второй женщины. Подробностей он не привёл.

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября ВСУ выпустили с начала суток две ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по городу Донецку. 8 ноября они обстреляли Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение двумя ракетами.

Глава ДНР Денис Пушилин 7 ноября сообщил о трёхкратном обстреле центра Донецка со стороны ВСУ, в этот день погибли шесть мирных жителей, ещё 11 получили ранения.

Министерство здравоохранения РФ сообщило, что ВСУ специально бьют по медицинской инфраструктуре новых регионов России, стараясь нанести как можно больше вреда и убить как можно больше мирных людей.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации сообщил, что с февраля 2022 года территория Донецкой Народной Республики подвергалась артиллерийским обстрелам ВСУ более 25 тыс. раз, на регион упали порядка 145 тыс. снарядов.