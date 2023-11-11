Донецк, 11 ноября, 2023, 09:09 — ИА Регнум. ВСУ выпустили с начала суток две ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по городу Донецку. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в своём Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Отмечается, что после 00:00 был зафиксирован обстрел со стороны украинской армии по направлению города Донецка. В 00:30 по Буденновскому району города было выпущено две ракеты из реактивной системы залпового огня, говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, Министерство здравоохранения РФ сообщило, что ВСУ специально бьют по медицинской инфраструктуре новых регионов России, стараясь нанести как можно больше вреда и убить как можно больше мирных людей.

Глава ДНР Денис Пушилин 7 ноября сообщил, что в результате трёхкратного обстрела центра Донецка со стороны ВСУ погибли шесть мирных жителей, ещё 11 получили ранения.

Повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, один из снарядов попал в здание управления труда и социальной защиты населения. В Будённовском районе города ранен мирный житель. Повреждены девять многоквартирных жилых домов и одно медучреждение.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации сообщил, что с февраля 2022 года территория Донецкой Народной Республики подвергалась артиллерийским обстрелам ВСУ более 25 тыс. раз, на регион упали порядка 145 тыс. снарядов.