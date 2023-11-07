Донецк, 7 ноября, 2023, 20:06 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли центр Донецка из реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом 7 ноября сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

Валентин Спринчак/ТАСС

«В результате трёхкратного обстрела центра Донецка из РСЗО HIMARS, по предварительной информации, погибли шесть человек, ранены 11. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь», — написал Пушилин.

Он добавил, что повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, в том числе здание управления труда и соцзащиты населения, в которое было прямое попадание.

Глава республики также рассказал, что при обстреле Будённовского района Донецка ранен мужчина. Повреждены девять многоквартирных жилых домов и одно медучреждение.

Как передавало ИА Регнум, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что Ворошиловский район города находится под обстрелом. Он добавил, что произошло прямое попадание в здание управления труда и соцзащиты населения, обрушены перекрытия, шесть человек погибли.