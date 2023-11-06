Вашингтон, 6 ноября, 2023, 10:04 — ИА Регнум. После признания главкома ВСУ Валерия Залужного о неудачах украинской армии, военнослужащие спрогнозировали своё поражение и пожаловались на положение дел, пишет 4 ноября агентство AFP.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я говорю это уже в течение некоторого времени. Шаг за шагом мы проигрываем», ― приводит агентство слова украинского военного с позывным Мудрый.

Ещё один военный ВСУ, который представился именем Дэн, сообщил, что войскам не хватает артиллерии, а ситуация на поле боя продолжает усугубляться, поэтому стоит «готовиться к худшему».

Как передавало ИА Регнум, ранее Залужный в интервью изданию Economist заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ никак не могут добиться серьёзных успехов. Он признал, что в ходе контрнаступления украинская армия завязла на минных полях.

Позднее глава киевского режима Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен заявил, что не согласен с мнением Залужного о тупике в конфликте. По его словам, положение украинских войск могут спасти поставки истребителей F-16 и усиление противовоздушной обороны.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер ранее отмечал, что украинская армия находится на грани полного уничтоженияиз-за колоссальных потерь. Он добавил, что в распоряжении Киева ещё есть какие-то резервы, которые будут брошены в бой, но по сути украинская армия «разбита, просто уничтожена».