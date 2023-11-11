Вашингтон, 11 ноября, 2023, 03:16 — ИА Регнум. Американский миллиардер-предприниматель Илон Маск обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с призывом начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Своё мнение Маск выразил в эфире подкаста учёного и блогера Лекса Фридмана.

Trevor cokley Илон Маск

На вопрос Фридмана: нужно ли Зеленскому начинать мирные переговоры с Владимиром Путиным, американец ответил утвердительно.

«Да. Я ему советую не отправлять цвет украинской молодёжи умирать в окопах. Не нужно этого делать, независимо от того, будет ли он вести диалог с Путиным или нет», — сказал Илон Маск и добавил, что иллюзий уже нет — продолжение военных действий со стороны Украины приведёт к «массовым жертвам».

Как сообщало ИА Регнум, чтобы остановить конфликт на Украине и сохранить оставшиеся за Киевом территории, украинские генералы должны сместить Зеленского. Об этом 10 ноября заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение о том, что действия Зеленского могут спровоцировать военный переворот. По его словам, то, что Зеленский начал увольнять генералов и высокопоставленных военных, является путём к перевороту.

Вооружённые силы Украины потеряли за неделю на херсонском направлении до 505 военных, 18 орудий артиллерии и 15 лодок.