Вашингтон, 10 ноября, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Чтобы остановить конфликт на Украине и сохранить оставшиеся за Киевом территории, украинские генералы должны сместить главу режима Владимира Зеленского. Об этом 10 ноября заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Reporterfy Media.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если вы украинский генерал, поезжайте в Киев, достаньте пистолет и сделайте что-нибудь с Зеленским. Я не говорю, что нужно убить его. Я имею в виду, что его нужно убрать из офиса президента», — сказал Риттер.

Он добавил, что свержение киевского правительства может не только сохранить жизни людей, но и позволит бы оставить за Украиной Харьков, Одессу и Днепропетровск.

Как передавало ИА Регнум, ранее Риттер заявил, что Зеленский будет убит своими же генералами, которые устроят самосуд над ним. По его словам, военные могут устроить инсценировку суда, признать Зеленского виновным во всех преступлениях, а затем расстрелять его. А возможно, даже и суда не будет, добавил он.

Также бывший американский разведчик отмечал, что украинские военные могут завершить конфликт, выступив против Зеленского. По его словам, если глава киевского режима будет настаивать на продолжении самоубийственных военных операций, то ВСУ могут подняться и отстранить его от власти.

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение о том, что действия Зеленского могут спровоцировать военный переворот. По его словам, то, что Зеленский начал увольнять генералов и высокопоставленных военных, является путём к перевороту.