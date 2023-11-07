Вашингтон, 7 ноября, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Действия главы киевского режима Владимира Зеленского могут спровоцировать военный переворот. Об этом 7 ноября заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«Зеленский начал увольнять генералов и высокопоставленных военных. Я считаю, что это путь к перевороту. В какой-то момент ВСУ могут сказать: подождите, мы не позволим этому клоуну отправлять нас на смерть», — сказал Джонсон.

По его мнению, в Киеве понимают, что больше не находятся в центре внимания Вашингтона.

Эксперт обратил внимание на то, что Зеленский сильно оторван от реальности и отрицает тяжёлое положение ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Джонсон заявил, что американские спецслужбы ликвидируют украинского лидера за его провалы. По его словам, жить Зеленскому осталось недолго и уйти в изгнание ему не позволят. Ликвидация, считает эксперт, это следующий очевидный шаг для марионеточного лидера, переставшего приносить пользу, который либо сделает ЦРУ, либо оно подтолкнёт к этому кого-то.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Зеленского ждёт незавидное будущее. Он отметил, что ВСУ, обманутые киевскими властями, могут пойти на военный переворот и сместить его с должности. Риттер допустил, что главной силой возможного переворота могут стать офицеры, генералы и полковники среднего звена ВСУ.