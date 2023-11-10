Одесса, Украина, 10 ноября, 2023, 23:34 — ИА Регнум. На Украине в Одессе прогремели новые взрывы. Об этом сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Также известно о прозвучавших взрывах в Харькове и Киевской области.

Подробностей инцидентов не приводится.

По данным онлайн-карт министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Одесской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

Как сообщало ИА Регнум, серия взрывов произошла на территории Одесской области.

Припортовая инфраструктура Одесской области Украины вечером 10 ноября попала под удар противокорабельной ракеты.

Минобороны сообщили, что в ночь на 10 ноября средства ПВО перехватили три украинских беспилотника самолётного типа над регионами России. Так, два дрона ВСУ были перехвачены над территорией Крыма, ещё один дрон был уничтожен над Тульской областью.

Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении за неделю составили до 495 военнослужащих.