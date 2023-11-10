Москва, 10 ноября, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Российские средства ПВО уничтожили над Брянской областью украинский БПЛА самолётного типа, сообщили 10 ноября в Министерстве обороны РФ.

Mil.ru

«Сегодня около 15:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией Брянской области.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны сообщили, что в ночь на 10 ноября средства ПВО перехватили три украинских беспилотника самолётного типа над регионами России. Так, два дрона ВСУ были перехвачены над территорией Крыма, ещё один дрон был уничтожен над Тульской областью.

Российские средства ПВО 8 ноября сбили над Геническим муниципальным округом Херсонской области три ракеты ВСУ, обломки упали на землю вне населённых пунктов.