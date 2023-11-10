Москва, 10 ноября, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

Согласно данным опроса, главе государства доверяют 79,2% граждан, не доверяют — 16,2%. Деятельность Путина одобряют 75,6% опрошенных, не одобряют — 14,2%.

Телефонный опрос был проведён с 30 октября по 5 ноября среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 октября заявил, что Путину важно, как к нему относятся в РФ, а не в других странах. Так он прокомментировал информацию о том, что Путина после его визита в Китай журналисты и политики стали называть государственным лидером № 1.

Как отметил Песков 17 октября, у Путина нет конкурентов в России, подчеркнув при этом, что это его личное мнение.