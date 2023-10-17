Пекин, 17 октября, 2023, 10:12 — ИА Регнум. У президента РФ Владимира Путина нет и не может быть конкурентов в России. Об этом 17 октября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Президент России Владимир Путин

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Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября Путин в ходе Восточного экономического форума заявил, что парламент в соответствии с законом должен назначить в конце года дату президентских выборов, и только после этого можно будет говорить об участии в них. Выборы президента России состоятся в марте 2024 года. На них будет также применяться и дистанционное электронное голосование.