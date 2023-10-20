Москва, 20 октября, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Для президента России Владимира Путина важнее всего, как к нему относятся в своей стране, а не за рубежом, сообщил 20 октября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Комментируя рейтинг Путина, согласно новому опросу ВЦИОМ, Песков отметил, что, вероятнее всего, глава государства ещё не успел ознакомиться с этими данными.

Пескову напомнили, что после визита Путина в Китай его стали называть государственным лидером № 1 — как журналисты, так и политики.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что Путин пользуется популярностью. Есть те, кто считает борьбу с Путиным главным делом жизни.

«Главное для Путина — это всё-таки отношение к нему людей в самой стране, а не за рубежом», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, согласно новому опросу ВЦИОМ, уровень доверия граждан России президенту составляет 77,9%, деятельность главы государства одобряют 74,6%.

Визит Путина в Китай состоялся 17–18 октября. В первый же день он провёл встречи с лидерами нескольких стран. На второй день президент выступил на открытии форума «Один пояс — один путь». Затем состоялись трёхчасовые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.